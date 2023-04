Breizh Fest Minneapolis Cider Company Minneapolis Catégories d’évènement: Hennepin County

Minneapolis

Breizh Fest Minneapolis Cider Company, 19 mai 2023, Minneapolis. Breizh Fest Vendredi 19 mai, 17h00 Minneapolis Cider Company $10 – Gratuit pour les enfants BREIZH FEST EST DE RETOUR !

Rejoignez-nous le vendredi 19 mai de 17h à 23h à la Minneapolis Cider Company pour »Breizh Fest » – une soirée familiale haute en couleurs célébrant la cuisine et la culture de la Bretagne.

Au programme : crêpes, galettes, huitres, moules, frites, musique live,tout ceci dans le Midwest américain !

10 $ par personne – Entrée gratuite pour les enfants.

Le prix du billet n’inclut pas la nourriture et les boissons.

Inscription obligatoire, l’événement sera complet ! Minneapolis Cider Company 701 SE 9th St, Minneapolis, MN 55414 Minneapolis 55414 Hennepin County Minnesota [{« type »: « link », « value »: « https://www.afmsp.org/events/breizh-fest#/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T00:00:00+02:00 – 2023-05-20T06:00:00+02:00

2023-05-20T00:00:00+02:00 – 2023-05-20T06:00:00+02:00 Alliance Française Minneapolis/St Paul

Détails Catégories d’évènement: Hennepin County, Minneapolis Autres Lieu Minneapolis Cider Company Adresse 701 SE 9th St, Minneapolis, MN 55414 Ville Minneapolis Departement Hennepin County Age max 99 Lieu Ville Minneapolis Cider Company Minneapolis

Minneapolis Cider Company Minneapolis Hennepin County https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/minneapolis/

Breizh Fest Minneapolis Cider Company 2023-05-19 was last modified: by Breizh Fest Minneapolis Cider Company Minneapolis Cider Company 19 mai 2023 Minneapolis Minneapolis Cider Company Minneapolis

Minneapolis Hennepin County