[http://www.minnayu.com](http://www.minnayu.com)e à la médiathèque municipale Albert Dubois du 19 au 23 juillet. •Le 19 et 21 au matin : Centre de loisirs d’Aix •Le 20 et 22 au matin : Centre de loisirs d’Estissac •Le 20 après-midi : club ados d’Aix •Le 19, 20, 22 après-midi et 23 matin : atelier tout public Au programme des ateliers sur la bande dessinée et l’illustration. Site internet de Minna Yu : www.minnayu.com Instagram : [https://www.instagram.com/m_i_n_n_a_y_u/?hl=fr-ca](https://www.instagram.com/m_i_n_n_a_y_u/?hl=fr-ca) Facebook : [https://www.facebook.com/Minnayuillustration/?ref=bookmarks](https://www.facebook.com/Minnayuillustration/?ref=bookmarks)

Renseignements au 03 25 46 75 07 ou 03 25 46 75 09

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque Municipale Albert Dubois 10160 Aix-en-Othe Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T11:30:00;2021-07-19T14:30:00 2021-07-19T16:30:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T11:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T11:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:00:00

