Savigny Savigny Rhône, Savigny Miniz’Arts – Soirée plein air Savigny Savigny Catégories d’évènement: Rhône

Savigny

Miniz’Arts – Soirée plein air Savigny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Savigny. Miniz’Arts – Soirée plein air 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-10 00:00:00 00:00:00 Rue Benoit Maillard – Esplanade ou salle du Trésoncle Esplanade ou salle du Trésoncle

Savigny Rhône Le Miniz’Arts est un événement plein-air estival prévu le samedi 10 juillet sur l’esplanade du Trésoncle (ou salle selon la météo).

20h : Spectacle musical

22h : Ciné plein air sav.lesarts@gmail.com +33 6 72 99 76 64 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Savigny Étiquettes évènement : Autres Lieu Savigny Adresse Rue Benoit Maillard - Esplanade ou salle du Trésoncle Esplanade ou salle du Trésoncle Ville Savigny lieuville 45.81433#4.57783