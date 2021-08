Paris Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus Paris Ministranten – Treffen Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus Paris Catégorie d’évènement: Paris

Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus, le dimanche 12 septembre à 12:00 Jungen und Mädchen, die nach der Erstkommunion Interesse haben am Gottesdienst aktiv teilzunehmen sind herzlich eingeladen, um die Aufgaben eines “Minis” kennenzulernen und zukünftig dabei zu sein. Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus 38 rue Spontini, Paris 16ème Paris Paris

