Forum national des éco-entreprises 2024 Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Paris, 4 avril 2024, Paris.

Forum national des éco-entreprises 2024 Jeudi 4 avril 2024, 08h30 Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Entrée payante sur inscription

Comme tous les ans, le Forum national des éco-entreprises revient pour une nouvelle édition le jeudi 4 avril 2024 au Ministère de l’économie en présentiel ou à distance !

Organisée par le PEXE et l’ADEME, cette journée business et innovation est LE rendez-vous national de la filière. Avec plus de 500 participants de premier plan, la journée est riche en réseautage et mises en relation professionnelles.

Si vous êtes Eco-PME ou start-up :

> Rencontrez des donneurs d’ordre public et privés ; vos futurs investisseurs et partenaires R&D.

> Découvrez des opportunités marché et pour votre accompagnement.

> Accédez à des informations sur les tendances du marché.

> Identifiez des partenaires parmi les éco-entreprises innovantes.

Si vous êtes partenaire de l’innovation, industriel, territoire, collectivité et investisseur :

> Rencontrez les PME/Start-up de l’environnement et de l’énergie.

> Identifiez les savoir-faire.

> Découvrez les solutions les plus innovantes pour la transition écologique.

> Devenez jury des vitrines de l’innovation Ecotech pour les Trophées des éco-entreprises innovantes ADEME/PEXE.

Vous êtes un investisseur, un média, un partenaire de l’innovation ?

Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique 139 rue de Bercy Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forum.ecoentreprises-france.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T08:30:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

2024-04-04T08:30:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00