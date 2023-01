Forum national des éco-entreprises Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 6 avril 2023, Paris.

Entrée payante sur inscription

Le rendez-vous annuel incontournable de la communauté d’affaires et d’innovation de la filière des Cleantech poursuit son activité et revient pour une 14ème édition le 6 avril 2023 !

Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique 139 rue de Bercy Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France [{« link »: « https://forum.ecoentreprises-france.fr/ »}]

Le PEXE et l’ADEME vous invitent à participer à la 14ème édition du Forum national des éco-entreprises le jeudi 06 avril 2023 au Ministère de l’économie en présentiel ou à distance !

Plus de 500 participants de premier plan pour cette journée business et innovation (PME, start-up, donneurs d’ordre publics et privés, investisseurs, instituts de recherche, pôles de compétitivité).

Si vous êtes Eco-PME ou start-up :

• Rencontrez des donneurs d’ordre public et privés ; vos futurs investisseurs et partenaires R&D (jusqu’à 12 créneaux de rendez-vous programmés).

• Découvrez des opportunités marché et innovation pour votre développement dans le cadre des ateliers spots.

• Accédez à des informations sur les tendances du marché.

• Echangez avec l’écosystème d’innovation lors du déjeuner de networking.

Si vous êtes partenaire de l’innovation, industriel, territoire, collectivité et investisseur :

• Rencontrez les PME/Start-up de l’environnement et de l’énergie

• Découvrez les solutions les plus innovantes pour la transition écologique.

• Devenez jury des vitrines de l’innovation Ecotech pour les Trophées des éco-entreprises innovantes ADEME/PEXE.

• Prenez part à l’écosystème lors du déjeuner de networking.

Participation offerte pour les collectivités, territoires et donneurs d’ordre en recherche de solutions

Inscrivez dès à présent sur https://forum.ecoentreprises-france.fr/

Au programme : Rendez-vous BtoB – Ateliers – Vitrines de l’innovation (Eau et biodiversité – Air, bâtiment et mobilité – EnR et efficacité énergétique – Déchets et économie circulaire) – Interventions de Brice Ravignon, nouveau Président de l’ADEME, Clara Chapaz, Directrice de la French Tech, de Keyspeakers sur des sujets et enjeux phare de la filière : transition écologique, Chiffres clés et tendances innovation – Remise des Trophées de l’éco-entreprise innovante 2023

PROFITEZ DES EARLY BIRDS JUSQU’AU 31 JANVIER ET DE -25% SUPPLEMENTAIRES pour les entreprises adhérentes des membres du réseau PEXE. Rapprochez-vous de votre réseau pour obtenir le code tarif préférentiel.

Inscrivez-vous avant le 31 janvier et profitez de -10% supplémentaires grâce au tarif Early bird ! »



