Match d’improvisation théâtrale Ministère de la culture, 22 mars 2023, Paris. Match d’improvisation théâtrale Mercredi 22 mars 2023, 14h00 Ministère de la culture Dis-moi Dix mots handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Ministère de la culture 3 rue de Valois 75001 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75001 Paris Île-de-France Tous les ans, la Fondation Culture & Diversité organise un match d’improvisation théâtrale dans le Salon des Maréchaux au sein du ministère de la Culture. Ce match se déroule dansle cadre du Trophée d’Impro Culture & Diversité et rassemble deux équipes de jeunes collégiens improvisateurs issus de 2 collèges de la ville. Les collègiens participent à des ateliers d’improvisation théâtrale mis en place par la compagnie locale Déclic Théâtre. En ouverture de ce match, Jan Nowak, éditeur et écrivain polonais propose des lecture de textes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00 @ticd

Lieu Ministère de la culture Adresse 3 rue de Valois 75001 Paris Quartier du Palais Royal Ville Paris Age maximum 15

