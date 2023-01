Dis-moi dix mots pour prendre soin Ministère de la culture, 20 mars 2023, Paris.

Dis-moi dix mots pour prendre soin 20 – 25 mars Ministère de la culture

Réservé aux participants

Dis-moi Dix mots

Ministère de la culture 3 rue de Valois 75001 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75001 Paris Île-de-France

« Dis-moi dix mots pour prendre soin », sensibilisation à la langue française dans les milieux de santé à travers des ateliers d’écriture menés par Dalila Boitaud et Stephan Wetzel et des lectures au chevet proposés par la Compagnie Léa. Un partenariat francophone : la Cité internationale des arts à Paris, les Francophonies – des écritures à la scène – Limoges, la Chartreuse à Villeneuve-lès-Avignon.

C’est un projet destiné aux patients et aux professionnels de santé dans les établissements de soin.

De janvier à février, des ateliers de pratique artistique autour des dix mots de l’édition 2023 seront menés par deux auteurs francophones Dalila Boitaud et Stephan Weitzel dans différents établissements de soin labellisés par la DRAC et l’ARS d’Île-de-France pour la qualité de leur politique culturelle.

Le fruit de cet échange donnera lieu à des lectures au chevet proposés par la Compagnie Léa pendant la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Plusieurs temps de rencontre et de restitution sont envisagés, à la Cité internationale des arts à Paris et à La Chartreuse à Villeneuve-lès-Avignon.

Liste des établissements :

Hôpital Bretonneau (Paris 18e) : gériatrie – L’Elan retrouvé (Paris 9e) : structures sanitaires et médico-sociales dans le domaine de la santé mentale – Centre de réadaptation de Coubert (Coubert, Dpt 77) : longs séjours de personnes adultes après « accidents » de la vie – Clinique Fédération Santé des Etudiants de France (Varennes-Jarcy, Dpt 91) : adolescentes et adolescents – ITEP Le Coteau (Vitry-sur-Seine, Dpt 94) : jeunes enfants, adolescentes et adolescents autistes – EPS Ville-Evrard (Neuilly-sur-Marne, Dpt 93) : établissement psychiatrique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T14:00:00+01:00

2023-03-25T16:00:00+01:00

Ministère de la Culture