Jury du Défi des dix mots Ministère de la culture, 14 février 2023, Paris.

Jury du Défi des dix mots Mardi 14 février, 10h00 Ministère de la culture

Dis-moi Dix mots

Ministère de la culture 3 rue de Valois 75001 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75001 Paris Île-de-France [{“link”: “mailto:margaux.velten@justice.gouv.fr”}]

Deuxième édition du concours, le « Défi Dis-moi dix mots » s’adresse aux personnes placées sous-main de justice.

Les participants sont invités à réaliser une pastille audio autour des dix mots dédiés au temps : Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac.

Cette capsule audio peut se décliner sous différentes formes : slam, chanson, onomatopées, plaidoirie, effets sonores, bruitages, musique… La durée de l’enregistrement doit être comprise entre 30 secondes et 3 minutes. Elle doit pouvoir se diffuser sur les réseaux sociaux et permettre ainsi de porter la voix des participants à l’extérieur des murs.

Deux catégories sont ouvertes pour ce défi : l’une individuelle, l’autre collective. Les prix seront remis pendant la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars 2023.

Ce concours est une initiative partagée entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture via la DGLFLF.

Inscription possible jusqu’au 3 février 2023, envoi du projet via France Transfert à la référente nationale de la politique culturelle Margaux Velten (margaux.velten@justice.gouv.fr).

Les remises de prix se feront en régions, dans les établissements lauréats.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T10:00:00+01:00

2023-02-14T11:30:00+01:00

Ministère de la Culture