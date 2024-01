MINISTERE AMER PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, vendredi 18 octobre 2024.

Ministère A.M.E.R – Stomy Bugsy, Passi et DJ Ghetch – émerge dans les 90s avec une musique engagée et devient un des pionniers du rap conscient en France.En 1992, le groupe sort « Pourquoi Tant de Haine », dénonçant la police et l’État, puis « 95200 » en 1994, cristallisant leur place dans l’histoire du rap français.En 2024, à l’occasion du 30e anniversaire de l’album « 95200 », Ministère A.M.E.R annonce une tournée spéciale à l’automne marquant le retour sur scène du groupe légendaire.

Tarif : 25.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-10-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30