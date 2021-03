La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Minis Jeux Défis La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Minis Jeux Défis, 9 mars 2021-9 mars 2021, La Plagne Tarentaise. Minis Jeux Défis 2021-03-09 – 2021-03-09 Plagne Soleil Place Centrale

La Plagne Tarentaise Savoie Venez vous affronter en famille ou entre amis sur de nombreux jeux de réflexes et jeux en bois. Des jeux de hockey sur bois, un puissance 4 géant et un jeu de palet vous attendent ! à vous de jouer !

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Soleil Place Centrale Ville La Plagne Tarentaise