2023-01-21 – 2023-01-21

CABARET-SPECTACLE des ateliers théâtre enfants, ados, adultes d’Art Mixte.

Entrée libre de 14h45 à 21h00

14h45-16h30 : Comédiens et comédiennes partagent la scène autour du thème « Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre ». Des moments de théâtre préparés et inventés en atelier, des tableaux vivants intergénérationnels. Mesdames et monsieur Loyal seront là pour ponctuer, animer et rire avec le public durant cet après-midi de rencontres, de plaisirs partagés et de bonheur absolu (oui, oui, rien que ça…!)

16h30 : Goûter partagé

17h00-18h30 : Suite du cabaret

19h00 : Soupes et tartes concoctées par les bénévoles

21h00 : Spectacle « Mange la vie avec les doigts « de la Cie Boca abierta, (6 à 12 €). 3 artistes se lancent dans un drôle de ballet, absurde et haletant, où se mêlent musique, portés acrobatiques sur accordéon ou contrebasse, chants polyphoniques, f^lés de silences impromptus, latin de Montaigne rapé, vraies ou fausses larmes, transes en tout genre…

cie@artmixte.com +33 4 67 47 73 48

