MININO GARAY / MANU GUERRERO DUO Le Baiser Salé, 17 septembre 2021, Paris.

“MUSIQUES D’AMÉRIQUE DU SUD” La poésie des Andes et les rythmes explosifs se mélangent à travers les percussions de Minino Garay et le piano de Manu Guerrero.

Manu Guerrero piano, Minino Garay percus

Quand on pense à l’Amérique du Sud, on imagine des grands espaces, des sommets vertigineux et une population multiculturelle. Le duo formé par le pianiste Manu Guerrero et le percussionniste Minino Garay, nous emmène sur ces hauts plateaux andins afin de mieux apprécier les richesses de cette culture.

Le premier est d’origine péruvienne et le second argentin, mais c’est à Paris qu’ils ont chacun développé leurs carrières et leurs musiques ces dernières années. Il n’en fallait pas moins à ces deux jazzmen pour se rencontrer et avoir envie de jouer ensemble.

De Atahualpa Yupanqui à Chabuca Granda, en passant par Mercedes Sosa, les deux “compadres” interprètent de façon très personnelle les trésors du songbook Sud-Américain et il va sans dire que l’improvisation sera au rendez-vous.

La poésie des Andes et les rythmes explosifs se mélangent à travers les percussions de Minino et le piano de Manu, pour notre plus grand plaisir !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

