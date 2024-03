Minino Garay Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

Avec Speaking Tango , Minino Garay assouvit une passion pour le Spoken word, forme de poésie récitée sur fond de beat et d’improvisations instrumentales, ancêtre du slam et héritière des fulgurances des Last Poets ou de Gil Scot Heron. Il aboutit aussi un questionnement artistique né il y a 20 ans. Sa rencontre alors avec la poétesse et chanteuse Dana Bryant, première héroïne du genre fut décisive. Le magistral percussionniste argentin basé en France, pétri des saveurs multicolores des traditions rythmiques de son pays et de la philosophie du jazz, conjuguées aux enrichissements de son expérience transatlantique (Mercedes Sosa, Raul Barboza, Cuarteto Cedron, Jaime Torres, Ibrahim Maalouf, Dee Dee Bridgewater, Richard Galliano, Daniel Mille, Jacky Terrasson…) a fait sienne les convictions poétiques du spoken world. Après en avoir parsemé ses derniers albums, il s’y consacre ici entièrement. Sur Speaking Tango , Minino Garay fait danser des mots rares d’une voix profonde, tendre, sensuelle ou hallucinée. Il les pose, les projette, les déclame ou les caresse avec une sincérité sans filtre.

Minino Garay Batterie Percussions Vocal

Christophe Lampidecchia Accordéon

Kevin Reveyrand Basse

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur