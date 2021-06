Paris Le 360 Paris Music Factory Paris MININO GARAY en concert gratuit au 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre des « week-end musicaux », Minino Garay est en concert au restaurant du 360 Paris Music Factory. Se retrouver autour d’un verre entre amis, avec du groove argentin dans les oreilles : voici le programme qu’on vous propose. Une génération convoitée d’Argentins-parisiens se réunit pour vous offrir un concert solaire, un voyage de l’autre côté de l’Atlantique. A la fois icône de la scène jazz française et des musiques traditionnelles d’Amérique Latine, Minino Garay a joué avec tout le monde (plus de 250 albums) : Richard Bona, Dee Dee Bridgewater, Sixun, Mercedez Sosa, Magic Malik, Jacky Terrasson, Jaime Torres… et récemment, au 360, aux côtés de Camille Bertault pour le Festival Au Fil des Voix. Premier percussionniste ayant fait connaitre le cajon péruvien en France, Minino – maître du temps – convie deux amis de longue date, musiciens de génie, pour célébrer cette « Goutte d’Or » de liberté qui nous a tant manqué. Un samedi piquant en perspective ! MININO GARAY : Percussions MATI DI GIUSTO : Guitare GERARDO DI GIUSTO : Clavier Concerts -> Musiques du Monde Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

