MINIMUM ENSEMBLE || COOLE MAX Eglise Saint-Martin, 22 mars 2022, Hantay.

MINIMUM ENSEMBLE || COOLE MAX

Eglise Saint-Martin, le mardi 22 mars à 20:00

### Première partie : ” Quelque part entre la Folk et l’Indie Rock, ce que j’aimerais en réalité c’est être une star de la country ». Inspiré par un mélange de genres, Coole Max offre des chansons imprégnées par la musique folk sans pour autant mettre de côté ses premiers amours. Ses influences ? Lui viennent à l’esprit Kurt Vile, John Prine, Mark Lanegan, The War on Drugs” ### MINIMUM ENSEMBLE : Il était une fois… le Minimum Ensemble : né au printemps 2020 sous la houlette de Martin Mey, il réunit 4 chanteur.ses musicien.nes, solistes ou choristes, jouant d’orchestrations minimales ou explorant des réinterprétations du répertoire de Martin Mey sous forme d’électro-pop intime. Marilou Gérard, Capucine Trotobas, Martin Mey et Mathieu Poulain (aka Oh! Tiger Mountain). Au plus près du public. Après Words (Without), album annonciateur de l’intérêt de Martin Mey pour une certaine forme de minimalisme, ce dernier a poursuivi ses recherches à travers Lessismmmore (littéralement : « moins c’est plus »), compilation parue sur le label marseillais IN/EX à l’automne 2020. Cette création collégiale (10 titres originaux) a également permis de faire émerger le premier épisode d’un podcast intitulé L’Envers de la Pochette, dans lequel Martin et les participants à cette œuvre plurielle se confient sur leurs secrets de fabrication d’un album. Dans ce concert, des extraits sonores issus du podcast dialoguent avec les interprétations épurées du Minimum Ensemble, le temps d’une bal(l)ade entre les inédits de Lessismmmore (French 79, L – Raphaële Lannadère, Oh! Tiger Mountain, MaJiKer, Gabriel Afathi…) et les morceaux de Martin Mey.

gratuit sur réservation

La MEL et l’Aéronef présentent les belles sorties à Hantay

Eglise Saint-Martin Rue Mirabeau, Hantay Hantay Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T22:00:00