Minimum Ensemble 6Mic, 12 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Minimum Ensemble

6Mic, le dimanche 12 septembre à 17:00

MINIMUM ENSEMBLE // Voyage au coeur de la création : LESSISMMMORE Un spectacle immersif qui mêle concert et écoute radiophonique. Après Words (Without), un album déjà annonciateur de l’intérêt de Martin Mey pour une certaine forme de minimalisme, ce dernier a poursuivi ses recherches à travers LESSISMMMORE (littéralement : « moins c’est plus »), deuxième compilation parue sur le label marseillais IN/EX à l’automne dernier. Au printemps 2020, à l’heure où les artistes et salles se taisaient sous la contrainte, il a invité huit musicien.ne.s et ami.e.s à collaborer, au delà d’un simple concept, à un moyen de questionner notre rapport à la musique et à la composition. Cette création collégiale, qui a pris la forme de 10 titres originaux, a également permis de faire émerger le premier épisode d’un podcast intitulé L’Envers de la Pochette, dans lequel Martin et les participants à cette œuvre plurielle se confient sur leurs secrets de fabrication d’un album. INFOS PRATIQUES Tarifs : 10€ / 8€ Début du concert : 17h00 Ouverture des portes : 16h00 Bar & Restauration sur place

10€ / 8€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T19:00:00