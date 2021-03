Laillé Point 21 Ille-et-Vilaine, Laillé ANNULÉ Minimal Circus – Compagnie Zusvex // report en séance scolaire Point 21 Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au cirque Minimal ! »

Venez rencontrer Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque miniature et son musicien nommé Silence.

Venez découvrir des acrobaties spectaculaires, des animaux féroces,des personnages extravagants et même quelques bêtes de foire ! Le Cirque Minimal, ce sont des numéros traditionnels du cirque d’autrefois joués avec des marionnettes à gaine chinoise dans un chapiteau miniature. Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à l’étrange. Un spectacle à partager en famille ! _Mise en scène, construction des marionnettes, jeu et manipulation : Yoann Pencolé_

_Création musicale, jeu et manipulation : Pierre Bernert_ Durée : 40 min

À partir de 5 ans

tarif : 6 € — tarif sortir ! : 3 €

