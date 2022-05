MINILAB / MicroLab Rânes Rânes Catégories d’évènement: Orne

Rânes Orne Rânes Envies de créer, personnaliser, sublimer ?

Venez dans notre MicroLab ! Le MicroLab est un Mini laboratoire de créations numériques qui se déplace dans nos médiathèques, pour partager, échanger, expérimenter et apprendre collectivement. Venez nombreux découvrir ce nouveau concept créatif. Envies de créer, personnaliser, sublimer ?

