MINILAB au Centre Aquatique

MINILAB au Centre Aquatique, 8 juillet 2022, . MINILAB au Centre Aquatique

2022-07-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-08 16:00:00 16:00:00 Tattoo et flocage de t-shirt, sac et casquettes : nos machines se déplacent au centre aquatique ! Venez personnaliser un objet pour seulement 2 euros en plus de votre entrée piscine. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville