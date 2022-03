MINILAB Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Argentan Orne Envies de créer, personnaliser, sublimer ?

Venez dans notre MiniLab. Le MiniLab est un laboratoire de créations numériques pour partager, échanger, expérimenter et apprendre collectivement. Machines numériques : – Imprimante 3D

– Brodeuse numérique

– Machine à coudre

– Machine à badges, mugs, tapis de souris

– Machine à flocage sur textiles, Tshirts, sacs…

