Le mardi 27 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival de la ville de Paris, le groupe « jeune public » Minibus propose des concerts-spectacle gratuits pour toute le famille dans les squares parisiens du 25 au 29 août 2021. Le groupe MINIBUS propose le « BAL A FOND », un spectacle entièrement musical, coloré et festif pour toute la famille, à l’image d’un nouvel album de onze chansons qui sont autant de voyages autour des rythmes du monde. Des danses africaines, de la samba brésilienne, un petit bal chinois, des ambiances slaves, gitanes ou algériennes aux rythmes endiablés servent des textes dont l’écriture reste toujours poétique et exigeante. Pour l’occasion, notre trio de rockers au cœur tendre Polo,(Les Satellites) François (Pigalle) et Gaya s’est adjoint les services d’Ivan Le Serpent, percussionniste toujours branché sur 100 000 volts. Pour L’Hyper Festival, les Minibus investissent cinq squares parisiens à l’heure du goûter, pour faire danser et chanter toute le famille en profitant des derniers feux de l’été. Leur devise ? – De la musique pour faire danser les oreilles, de la poésie pour faire chanter l’esprit… Spectacles -> Jeune public Square Serge Reggiani place de Bitche Paris 75019

