Saint-Étienne Espace découverte de la source Badoit Loire, Saint-Étienne Miniatures Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Miniatures Espace découverte de la source Badoit, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Miniatures

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace découverte de la source Badoit Reconstitution d’un village provençal avec ses santons qui vous fera voyager dans le patrimoine méridional. Espace découverte de la source Badoit Square Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Espace découverte de la source Badoit Adresse Square Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne lieuville Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne