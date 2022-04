Miniatures aux mondes – Danse et théâtre au coeur du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Dialogue** (danse et théâtre) entre les étudiants d’art dramatique du [Conservatoire à rayonnement régional de Paris](https://conservatoires.paris.fr/) et la collection permanente du [musée Cernuschi.](https://www.cernuschi.paris.fr/fr) Élèves du département d’art dramatique Marc Ernotte, Fabrice Merlen, préparation **Samedi 14 mai à 19h, 20h et 21h** _Entrée libre, dans la limite des places disponibles_

