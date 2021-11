MINIATURE Belfort, 18 février 2022, Belfort.

MINIATURE Caravane le long de la Savoureuse derrière le Grrranit. 1 faubourg de Montbéliard Belfort

2022-02-18 – 2022-02-19 Caravane le long de la Savoureuse derrière le Grrranit. 1 faubourg de Montbéliard

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR KIOSK THÉÂTRE

Caravane le long de la Savoureuse derrière le Grrranit.

C’est une question simple et qui pourtant met en jeu notre propre identité, notre apprentissage de la vie avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux que l’on envie, qui nous impressionnent ou dont on voudrait percer le mystère. « Miniature » est un mini drame photographique et musical, une histoire de solitude enfantine. La poésie de l’image en noir et blanc emporte vers des souvenirs enfouis pour vivre une aventure singulière et pourtant familière. « Tout commence avec un garçon à qui l’on donne une poule et en face, deux jolies petites voisines. » Tout ce petit monde va se rencontrer mais n’en sortira pas indemne. « Miniature » c’est un court spectacle de théâtre de papier, histoire cachée, destinée à un nombre réduit de spectateurs. « Miniature » se joue dans une caravane aménagée en un mini théâtre mobile. C’est une aventure riche en émotions, le dialogue y est instantané et très sensible. Une rencontre intime à lieu, elle permet une plongée vers nos mondes intérieurs le temps d’une histoire qui nous parle de notre irrévocable solitude.

KIOSK THÉÂTRE

Caravane le long de la Savoureuse derrière le Grrranit.

C’est une question simple et qui pourtant met en jeu notre propre identité, notre apprentissage de la vie avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux que l’on envie, qui nous impressionnent ou dont on voudrait percer le mystère. « Miniature » est un mini drame photographique et musical, une histoire de solitude enfantine. La poésie de l’image en noir et blanc emporte vers des souvenirs enfouis pour vivre une aventure singulière et pourtant familière. « Tout commence avec un garçon à qui l’on donne une poule et en face, deux jolies petites voisines. » Tout ce petit monde va se rencontrer mais n’en sortira pas indemne. « Miniature » c’est un court spectacle de théâtre de papier, histoire cachée, destinée à un nombre réduit de spectateurs. « Miniature » se joue dans une caravane aménagée en un mini théâtre mobile. C’est une aventure riche en émotions, le dialogue y est instantané et très sensible. Une rencontre intime à lieu, elle permet une plongée vers nos mondes intérieurs le temps d’une histoire qui nous parle de notre irrévocable solitude.

Caravane le long de la Savoureuse derrière le Grrranit. 1 faubourg de Montbéliard Belfort

dernière mise à jour : 2021-11-23 par