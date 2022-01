Miniardises / gva / duo jazz-rock Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nom du projet : Miniardises Musiciens : Sam Jakubec & Sylvie Canet Description : Le tout premier concert d’un nouveau duo réunissant la guitariste Sylvie Canet et le batteur Sam Jakubec. Des compositions originales de Sylvie, alliant improvisation, rock, jazz et autres sonorités variées entre mélancolie, énergie et méditation. A découvrir d’urgence à Urgence Disk

Prix libre pour les artistes

2022-02-21T18:30:00 2022-02-21T19:30:00

