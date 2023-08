Le Repas des Fauves L’Acousti’k 35430 Miniac Morvan Bretagne Miniac-Morvan, 21 octobre 2023 20:00, Miniac-Morvan.

Le Repas des Fauves L’Acousti’k 35430 Miniac Morvan Bretagne Miniac-Morvan Samedi 21 octobre, 20h00

Le repas des fauves pièce de théâtre de Vahé Katcha présentée par la troupe de théâtre Issue de secours www.facebook.com/IssueDeSecours35/

www.youtube.com/@issuedesecourstheatre Samedi 21 octobre, 20h00 1

Depuis la mi-janvier, les huit comédiens amateurs mais confirmés de la troupe de théâtre « Issue de Secours » de Saint-Malo sont à pied d’oeuvre.

Il repètent en effet la pièce « Le repas des fauves » de Vahé Katcha sous la direction de Fanny et Anne, deux malouines comédiennes professionnelles de la compagnie Au 36eme dessus. (https://www.au36emedessus.com/contact))

La première représentation aura lieu le 21 octobre 2023 à Miniac Morvan, 20h salle de l’Acousti’k , puis, la troupe se déplacera entre autre à Baguer-Morvan, au Chateaubriand à Saint-Malo bien entendu mais également dans les maisons de quartiers et autres communes du pays malouin, Dinan, la Richardais, St Lunaire. Vous aurez ainsi loisir de venir les applaudir jusqu’à la fin de l’année 2024.

« Le repas des fauves » parlons-en :

En 1942, dans une ville de la région parisienne, Victor a réuni des amis pour fêter l’anniversaire de sa femme Sophie. La soiré conviviale est brutalement interrompue par des coups de feu au-dehors ; deux officiers allemands sont abattus. Le commandant SS Kaubach surgit dans l’appartement et exige deux otages pour supléer les coupables en fuite. Les convives disposent de deux heures pour les choisir parmi eux…

Le grand mérite de cette pièce, est de nous mettre en face et même d’une certaine manière au milieu d’un panel de comportements où chacun aujourd’hui, peut se reconnaître. Les questionnements qui traversent cette tragi-comédie sont intemporels : qu’aurions-nous fait à leur place ? Telle est la question presque banale, simple mais pourtant complexe qui assaille le spectateur, le confrontant ainsi à ses propres faiblesses, et le mettant en garde contre toute tentative de jugement. ….

Vous en jugerez par vous-même

L’Acousti’k 35430 Miniac Morvan Bretagne Miniac Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine