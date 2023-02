MINI WORLD LYON BILLET DATÉ MINI WORLD LYON, 31 décembre 2023, VAULX EN VELIN.

MINI WORLD LYON BILLET DATÉ MINI WORLD LYON. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 10:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

VALABLE POUR UNE ENTRÉE À LA DATE INDIQUÉE Gratuit pour les moins de 4 ans Venez découvrir le plus grand parc de miniatures animées en France ! 3 000 m2 de féerie et d’humour ! • Féerique : Un jeu de lumières et de projections recrée en permanence le jour et la nuit qui s’alternent sur Mini World pour faire la part belle aux 60 000 lumières disséminées aux 4 coins de nos mondes. Et à chaque heure, c’est un véritable festival d’illuminations réalisées par des artistes de la Fête des Lumières qui embrase Mini World Lyon.• Drôle : Vous aimez « Où est Charlie ? » A Mini World Lyon, vous allez être servis ! Détails drôles et cocasses, personnages célèbres, références à des films, séries, dessins animés… Il y en a partout et pour tous les goûts parmi nos 70 000 mini habitants !• Envoûtant : Regardez, écoutez…respirez ! Paysages à perte de vue, ambiances sonores atmosphères olfactives… A Mini World Lyon vous vous sentez ailleurs ! • Pour tous : Que vous ayez 5, 10, 20, 40, 80 ans ou plus, une chose est sûre, Mini World Lyon va rallumer vos yeux d’enfants. C’est une immersion dans un autre monde qui attend petits et grands ! INFORMATIONS PRATIQUESHORAIRES• Vacances scolaires (Zone A) : ouvert 7/7 10h-19h • Hors vacances scolaires : Du mercredi au vendredi : 11h-18h – Samedi et dimanche : 10h-19h Fermé lundi et mardi. Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12- Accès handicapé- Accès par le métro A, arrêt « Vaulx-en Velin la Soie »Gratuit pour les moins de 4 ans

MINI WORLD LYON VAULX EN VELIN 3 avenue de Bohlen Rhne

