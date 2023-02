MINI WORLD CÔTE D’AZUR BILLET DATÉ MINI WORLD CÔTE D’AZUR, 31 décembre 2023, LA VALETTE DU VAR.

MINI WORLD CÔTE D’AZUR BILLET DATÉ MINI WORLD CÔTE D’AZUR. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 10:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

VALABLE POUR UNE ENTRÉE À LA DATE INDIQUÉE Gratuit pour les moins de 4 ans Découvrez les plus beaux lieux de la Côte d’Azur, depuis Marseille jusqu’à Nice en miniature. Le Vieux Port, les Calanques, la Promenade des Anglais, le massif de l’Esterel, Saint-Tropez, ou encore la rade de Toulon reproduits à l’échelle 1/87e et mis en scène au sein d’un parc de 2 000 m2. L’humour et la féerie sont de mise, avec des dizaines de milliers de scènes de vie, des centaines de véhicules et trains circulant de manière autonome, le tout, avec une scénographie spectaculaire et entièrement inédite reproduisant le jour et nuit à l’aide de projections, de lumières et d’atmosphères sonores et olfactives. En bonus, une expo temporaire renouvelée chaque année sur des thèmes tels que les LEGO®, les Playmobil ou d’autres univers cultes des petits et grands. INFORMATIONS PRATIQUESHORAIRES• VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) : ouvert 7/7 10h – 19h • HORS VACANCES SCOLAIRES : ouvert du mercredi au vendredi11h/18h – samedi et dimanche 10h/19h – fermé le lundi et mardiAccès handicapés Bus : U, 55, 103, 129 et 191 Arrêt Avenue de l’Université CAR : Varlib 4802 Arrêt Avenue de l’UniversitéGratuit pour les moins de 4 ans

MINI WORLD CÔTE D’AZUR LA VALETTE DU VAR 300 Avenue de l’Université Var

Découvrez les plus beaux lieux de la Côte d'Azur, depuis Marseille jusqu'à Nice en miniature. Le Vieux Port, les Calanques, la Promenade des Anglais, le massif de l'Esterel, Saint-Tropez, ou encore la rade de Toulon reproduits à l'échelle 1/87e et mis en scène au sein d'un parc de 2 000 m2. L'humour et la féerie sont de mise, avec des dizaines de milliers de scènes de vie, des centaines de véhicules et trains circulant de manière autonome, le tout, avec une scénographie spectaculaire et entièrement inédite reproduisant le jour et nuit à l'aide de projections, de lumières et d'atmosphères sonores et olfactives. En bonus, une expo temporaire renouvelée chaque année sur des thèmes tels que les LEGO®, les Playmobil ou d'autres univers cultes des petits et grands.

