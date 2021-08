Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Mini visites – Plantes à potions Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Onguents, cataplasmes, filtres d’amours et autres décoctions, les outils préférés des enchanteurs et autres sorcières ont des compositions et des recettes qui restent secrètes. Œil de triton ou poudre de corne de licorne : point de cela aujourd’hui. La plupart des espèces animales mythologiques étant protégées, nous nous pencherons sur les vertus de plantes magiques dites à potions et leurs utilisations. Nous vous conterons leurs légendes. Attention, il est formellement interdit de transformer le.la médiateur.trice en crapaud à la fin de la visite ! AU JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN

Profitez du Muséum en version courte et entrez dans la magie des plantes.

