Mini visites – Magies-Sorcelleries Museum de Toulouse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Mini visites – Magies-Sorcelleries

du mercredi 7 juillet au dimanche 29 août à Museum de Toulouse

En traversant le théâtre d’une forêt sous la clarté lunaire, cette visite vous permettra d’explorer un univers baigné de mystère où magies et sorcelleries se déclinent au pluriel. Un fil invisible tantôt naturaliste, tantôt historique, nous questionnera sur la place de la magie entre la science et la religion, les connaissances et les croyances, l’imaginaire et le savoir et nous mènera sur les chemins d’un monde réenchanté. Les visites des vendredi 16 juillet à 12h15 et jeudi 22 juillet à 14h45 sont accessibles aux personnes en situation de handicap visuel. Les visites du mardi 20 et du jeudi 29 juillet à 14h45 sont traduites en LSF. Les visites des mercredis 11 et 18 août à 14h45 sont accessibles aux personnes en situation de handicap cognitif. Pour ces dates, inscrivez-vous par courriel à [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)

Sur inscription à l’accueil ou par courriel pour les visites accessibles 4 jours avant la visite.

Profitez du Muséum en version courte et parcourez la nouvelle exposition avec une médiatrice ou un médiateur.

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

