Mini visites – La Réserve ensorcelée

Museum de Toulouse, 11 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 11 septembre au vendredi 31 décembre à Museum de Toulouse

Venez vous faire peur ! Plongez dans l’obscurité et entrez dans les réserves ensorcelées du Muséum. Araignées, serpents, chouettes, crapauds… Vous y découvrirez ces animaux mal-aimés qui composent les bestiaires de sorcières. Ajoutez quelques minéraux empoisonnés et plantes à potions pour finir de frissonner. Nous ferons ensuite la lumière sur ces ingrédients magiques et animaux qui nous effraient en vous révélant quelques-uns de leurs secrets.

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Profitez du Muséum en version courte et venez vous faire peur lors d’une visite de 30 minutes guidée par une médiatrice ou un médiateur. Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-09-11T11:30:00 2021-09-11T12:00:00;2021-09-12T11:30:00 2021-09-12T12:00:00;2021-09-25T11:30:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-26T11:30:00 2021-09-26T12:00:00;2021-10-02T11:30:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-03T11:30:00 2021-10-03T12:00:00;2021-10-09T11:30:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-10T11:30:00 2021-10-10T12:00:00;2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-17T11:30:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-23T11:30:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-24T11:30:00 2021-10-24T12:00:00;2021-10-26T11:30:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-27T11:30:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-28T11:30:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-29T11:30:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-30T11:30:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-31T11:30:00 2021-10-31T12:00:00;2021-11-02T11:30:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-03T11:30:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-04T11:30:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-05T11:30:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-13T11:30:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-14T11:30:00 2021-11-14T12:00:00;2021-11-20T11:30:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-21T11:30:00 2021-11-21T12:00:00;2021-11-27T11:30:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-28T11:30:00 2021-11-28T12:00:00;2021-12-04T11:30:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-12T11:30:00 2021-12-12T12:00:00;2021-12-18T11:30:00 2021-12-18T12:00:00;2021-12-19T11:30:00 2021-12-19T12:00:00;2021-12-21T11:30:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-22T11:30:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-23T11:30:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-24T11:30:00 2021-12-24T12:00:00;2021-12-25T11:30:00 2021-12-25T12:00:00;2021-12-26T11:30:00 2021-12-26T12:00:00;2021-12-28T11:30:00 2021-12-28T12:00:00;2021-12-29T11:30:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-30T11:30:00 2021-12-30T12:00:00;2021-12-31T11:30:00 2021-12-31T12:00:00

