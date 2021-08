Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Mini visites jeune public – Magies-Sorcelleries Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mini visites jeune public – Magies-Sorcelleries Museum de Toulouse, 4 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 4 septembre au vendredi 31 décembre à Museum de Toulouse

Le Muséum invite les plus petits à découvrir l’exposition Magies-Sorcelleries. Les enfants partiront à la recherche d’ingrédients magiques en suivant un parcours ludique. Au fil de cette visite, ils pourront s’émerveiller de la magie de la nature, découvrir les différents visages des sorcières ou encore apprivoiser le bestiaire d’une forêt enchantée…

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Profitez du Muséum en version courte et parcourez la nouvelle exposition avec une médiatrice ou un médiateur. Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse

