du samedi 4 décembre au dimanche 30 janvier 2022

Le Muséum vous dévoile son petit cabinet de curiosités ! Objets rares, originaux ou fantastiques seront au rendez-vous. Découvrez quels étaient ces lieux insolites et les collections qui les composaient à travers une visite courte et originale. EXPOSITION PERMANENTE.

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Profitez du Muséum en version courte, guidés par une médiatrice ou un médiateur. Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

