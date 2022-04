Mini-visite de la pharmacie Hôtel-Dieu de Louhans, 14 mai 2022 20:00, Louhans.

Nuit des musées Mini-visite de la pharmacie Hôtel-Dieu de Louhans Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Nos guides vous feront découvrir la pharmacie de l’hôpital lors d’une mini visite guidée. Vous découvrirez l’officine et l’apothicairerie, où se trouvent des très belles faïences hispano-mauresques.

Ce bel ensemble architectural en pierre rose de Préty fut construit du XVIIème au XVIIIème siècle. Durant trois siècles les religieuses de l’ordre de Sainte-Marthe ont assuré l’accueil et les soins des malades et des indigents. Ses deux salles monumentales, encore garnies de leurs lits à ruelles ont reçu des patients jusqu’en 1977.

Sa somptueuse apothicairerie présente une exceptionnelle collection de faïences lustrées hispano-mauresques des XVème et XVIème siècles.

L’Hôtel-Dieu a gardé son authenticité et la richesse de son mobilier témoigne de la diversité de toutes ces époques.

http://www.louhans-chateaurenaud.fr

Free entry Saturday 14 May, 20:00

This beautiful pink stone architectural ensemble of Préty was built of the 17th in the 18th century. During the three centuries the nuns in the order of saint Marthe assured(insured) welcome(reception) and cares of the sick and of the paupers. His(Her,Its) two monumental rooms, still trimmed with their beds with alleyways received patients until 1977. Its sumptuous apothicairerie present an exceptional collection of Spanish-Moorish glossy earthenwares of the 15th and 16th centuries. The Hôtel-Dieu kept(guarded) its authenticity and the wealth of its furniture manifests the diversity of all these times(periods).

Este hermoso conjunto arquitectónico de piedra rosa de Pretty fue construido del siglo XVII al XVIII. Durante tres siglos las religiosas de la Orden de Santa Marta han asegurado la acogida y los cuidados de los enfermos y de los indigentes. Sus dos salas monumentales, aún llenas de camas callejeras, recibieron pacientes hasta 1977. Su suntuosa boticaria presenta una excepcional colección de lozas lustrosas hispano-moriscas de los siglos XV y XVI. El Hôtel-Dieu ha conservado su autenticidad y la riqueza de su mobiliario testimonia la diversidad de todas estas épocas.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

3 rue du Capitaine Vic 71500 Louhans 71500 Louhans Bourgogne-Franche-Comté