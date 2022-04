[Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe, 2 mai 2022, Dieppe. [Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe

2022-05-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-06 Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas

Dieppe Seine-Maritime Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les “Petits Rendez-Vous” ! Lundi 2 mai > Aquariums

Découvrez les habitants des différents bassins du musée Mardi 3 mai > Les objets insolites

Une sélection d’objets insolites en rapport avec la mer vous est présentée : saurez-vous les reconnaître ? Mercredi 4 mai > Energie Marines Renouvelables

Présentation des différentes énergies et du projet du parc éolien Dieppe-Le Tréport Jeudi 5 mai > Océans en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Vendredi 6 mai > Falaises & galets

Pour tout savoir sur les falaises et les galets de notre région ! [Ces mini-visites sont comprises dans le prix d’entrée du musée]

Un jeu de piste sera également à disposition des enfants pour gagner des petits livres “Delphi” ! Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les “Petits Rendez-Vous” ! Lundi 2 mai > Aquariums

Découvrez les habitants des différents bassins du musée Mardi 3 mai > Les objets insolites

Une sélection… contact@estrancitedelamer.fr +33 2 35 06 93 20 http://www.estrancitedelamer.fr/ Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les “Petits Rendez-Vous” ! Lundi 2 mai > Aquariums

Découvrez les habitants des différents bassins du musée Mardi 3 mai > Les objets insolites

Une sélection d’objets insolites en rapport avec la mer vous est présentée : saurez-vous les reconnaître ? Mercredi 4 mai > Energie Marines Renouvelables

Présentation des différentes énergies et du projet du parc éolien Dieppe-Le Tréport Jeudi 5 mai > Océans en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Vendredi 6 mai > Falaises & galets

Pour tout savoir sur les falaises et les galets de notre région ! [Ces mini-visites sont comprises dans le prix d’entrée du musée]

Un jeu de piste sera également à disposition des enfants pour gagner des petits livres “Delphi” ! Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Estran-Cité de la Mer 37 rue de l'Asile Thomas Ville Dieppe lieuville Estran-Cité de la Mer 37 rue de l'Asile Thomas Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe 2022-05-02 was last modified: by [Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe Dieppe 2 mai 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime