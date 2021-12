Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Dieppe, 20 décembre 2021, Dieppe. [Mini-visite] À l’Estran-Cité de la Mer Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe

2021-12-20 15:00:00 – 2021-12-20 Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas

Dieppe Seine-Maritime Dieppe Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les « Petits Rendez-Vous » ! Lundi 20 décembre > Océan en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Mercredi 22 décembre > Contes de Noël

Deux conteuses de l’association « Lire et Faire Lire » seront présentes pour vous raconter des histoires Lundi 27 décembre > Aquariums

Visite commentée des aquariums Mardi 28 décembre > Cabane de la pollution

Visite commentée de la cabane de la pollution et sensibilisation Mercredi 29 décembre > Contes de Noël

Deux conteuses de l’association « Lire et Faire Lire » seront présentes pour vous raconter des histoires Jeudi 30 décembre > Océan en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les « Petits Rendez-Vous » ! Lundi 20 décembre > Océan en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au… contact@estrancitedelamer.fr +33 2 35 06 93 20 http://www.estrancitedelamer.fr/ Durant les vacances, les animateurs vous présentent un sujet dans l’espace du musée avec les « Petits Rendez-Vous » ! Lundi 20 décembre > Océan en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Mercredi 22 décembre > Contes de Noël

Deux conteuses de l’association « Lire et Faire Lire » seront présentes pour vous raconter des histoires Lundi 27 décembre > Aquariums

Visite commentée des aquariums Mardi 28 décembre > Cabane de la pollution

Visite commentée de la cabane de la pollution et sensibilisation Mercredi 29 décembre > Contes de Noël

Deux conteuses de l’association « Lire et Faire Lire » seront présentes pour vous raconter des histoires Jeudi 30 décembre > Océan en danger

Venez découvrir l’importance du plancton dans les océans et apprendre à jouer au mistigri Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Estran-Cité de la Mer 37 rue de l'Asile Thomas Ville Dieppe lieuville Estran-Cité de la Mer 37 rue de l'Asile Thomas Dieppe