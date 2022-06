Mini trip en terre basque, 25 août 2022, .

Mini trip en terre basque



2022-08-25 – 2022-08-28

4 jours, 10 inconnus à la découverte d’une région de France. Le but : la reconnexion à l’humain et à la nature.

Le Mini Trip se déroulera au gîte La Coquille dans un petit coin de paradis niché dans un petit village typique au coeur du Pays Basque, entre montagne et océan. Le village fait partie des plus beaux villages de France. Le gîte nous accueillera pour une ambiance comme à la maison au beau milieu d’une nature sauvage et préservée. Nous serons logés tous ensemble dans une chambre avec lits individuels et salle de bain partagée. Les activités auront lieu en plein air avec une vue imprenable sur les grands espaces naturels du Pays Basque

dernière mise à jour : 2022-06-24 par