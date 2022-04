Mini transhumance Allan Allan Catégories d’évènement: Allan

Drôme

Mini transhumance Allan, 5 juin 2022, Allan.

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Allan Drôme Allan Participez à la mini transhumance au départ du centre du village vers le Vieil Allan. Vous bénéficierez d’une visite guidée du Vieil Allan, de balade en poney, ainsi que d’une restauration accompagnée d’une buvette. apm26allan@aol.fr http://allan-pierresetmemoire-26.overblog.com/ Allan

