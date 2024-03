Mini-Transat Enora Ferezou vous raconte sa traversée de l’Atlantique ! Zone de Kerdrioual Lanrivoaré, mardi 9 avril 2024.

Mini-Transat Enora Ferezou vous raconte sa traversée de l’Atlantique ! Zone de Kerdrioual Lanrivoaré Finistère

Après avoir traversé l’Atlantique à bord de son mini-voilier de 6.5m et cela sans assistance et en solitaire, Enora Ferezou revient sur son aventure ! Au départ des Sables d’Olonne et avec une escale aux îles Canaries, elle a franchi la ligne d’arrivée le 14 novembre 2023 en Guadeloupe après 28 jours en mer.

Pour terminer ensemble ce beau voyage, nous vous invitons le mardi 9 avril, à 18H, à Lanrivoaré, à la salle Primauguet de Pays d’Iroise Communauté,afin de partager avec Enora les secrets de cette édition 2023 de la Mini-Transat.

Au programme

– Mot d’accueil d’Enora Ferezou et d’Anne Apprioual

– Projection du film de la course réalisé par Enora (durée 20 minutes)

– Témoignages et échanges avec la skippeuse (venez avec vos questions !)

Gratuit et ouvert à tous, embarquez avec nous et laissez-vous emporter le temps d’une soirée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09

Zone de Kerdrioual Salle Primauguet

Lanrivoaré 29290 Finistère Bretagne npi@ccpi.bzh

L’événement Mini-Transat Enora Ferezou vous raconte sa traversée de l’Atlantique ! Lanrivoaré a été mis à jour le 2024-03-18 par OT IROISE BRETAGNE