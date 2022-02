Mini Transat 2021 – Soirée film et échanges Saint-Renan, 24 mars 2022, Saint-Renan.

Place du Docteur Guyader Espace culturel L'Amphi Saint-Renan

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24 20:00:00

Saint-Renan Finistère Saint-Renan

En 2021, un bateau Pays d’Iroise, soutenu par les entreprises, les écoles et les habitants du territoire, prenait le départ de la fameuse course au large Mini Transat, course en solitaire, sans assistance et sur des bateaux de moins de 6,5m. A la barre, un enfant du pays, Victor Turpin, challengeait les plus grands, et revenait avec en poche une belle 7ème place, et des souvenirs en pagaille.

Afin de clore en beauté cette aventure commune, nous vous proposons de venir échanger avec Victor Turpin et voir le film de la course, le 24 mars prochain, à 18 h à l’espace culturel de St Renan. Préparez vos questions !

frederique.maze@ccpi.bzh https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-en-iroise

Place du Docteur Guyader Espace culturel L’Amphi Saint-Renan

