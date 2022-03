Mini Tournoi Mario Kart Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Médiathèque Muncipale, le mercredi 20 avril à 14:30

La médiathèque vous invite à participer à un tournoi de Mario Kart 8 sur Wii U projeté sur grand écran. Pilotes, êtes-vous prêts à vous surpasser ? Affrontez-vous lors de courses intenses et pleines de rebondissements. Prenez les manettes en famille ou entre amis et tentez votre chance !

A partir de 7 ans. Inscription nécessaire. Gratuit.

Pour les vacances, sautez dans votre kart, accrochez vos ceintures et faites vrombir les moteurs ! Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T15:30:00

