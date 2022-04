Mini tour 2022 esplanade lucien barriere 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Mini tour 2022 esplanade lucien barriere 44500 La baule, 26 avril 2022, La baule. Mini tour 2022

esplanade lucien barriere 44500 La baule, le mardi 26 avril à 15:00

Le Mini Tour reprend la route du Tour Auto pour permettre aux jeunes* de piloter des mini-bolides à moteur thermique sur un circuit fermé. Animation gratuite. * de 7 à 12 ans et d’une taille comprise entre 1.20 m et 1.60 m Le Mini Tour reprend la route du Tour Auto pour permettre aux jeunes* de piloter des mini-bolides à moteur thermique sur un circuit fermé. Animation gratuite. * de 7 à 12 ans et d’une taille com… esplanade lucien barriere 44500 La baule esplanade lucien barriere 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu esplanade lucien barriere 44500 La baule Adresse esplanade lucien barriere 44500 La baule Ville La baule lieuville esplanade lucien barriere 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

esplanade lucien barriere 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Mini tour 2022 esplanade lucien barriere 44500 La baule 2022-04-26 was last modified: by Mini tour 2022 esplanade lucien barriere 44500 La baule esplanade lucien barriere 44500 La baule 26 avril 2022 esplanade lucien barriere 44500 La baule La baule La baule

La baule Loire-Atlantique