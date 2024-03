Mini Strunt Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies, samedi 16 mars 2024.

Mini Strunt Spectaconcert pour enfants Petizégrands Samedi 16 mars, 16h30 Salle des fêtes de Wambrechies Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:30:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:30:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Mini Strunt est un concert interactif marrant & électrisant, pour enfants et petizégrands osant le mélange des genres et le décalage avec une dose d’espièglerie Parfait pour passer un super moment en famille !

Le pitch ? Imaginez la rencontre entre une majesté en paillettes survoltée, un rimologue futur feu-rougiste et Jean-Michel l’homme orchestre copiteur à ses heures…

A trois, ils proposent un concert interactif dans un décor coloré animé par des vidéos originales. De l’électro, au blues en passant par la chanson ou encore le rock, Mini Strunt explore la musique, évoque les préoccupations des enfants (« les poux », « j’aime pas la rentrée »…) et se fait le porte parole de leurs revendications (« révolution », « je veux vivre en jogging »…)

Un spectaconcert jeune public proposé par La Mule dans le cadre de la semaine petite enfance ; gratuit, ouvert uniquement aux Wambrecitain(pour l’instant) sur réservation en suivant ce lien.

Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.wambrechies.fr/inscription-mini-strunt »}] [{« link »: « https://www.wambrechies.fr/inscription-mini-strunt »}]

spectacle concert