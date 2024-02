Mini stages théâtre d’impro Rosières, jeudi 22 février 2024.

Mini stages théâtre d’impro Rosières Haute-Loire

L’impro, c’est jouer de courtes scènes en cohésion avec les autres, sans filet, car rien n’est écrit à l’avance ! On apprend à être réactif, créatif, à écouter et prendre la parole, lâcher-prise et être intelligent en groupe…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 09:00:00

fin : 2024-02-23 12:00:00

Salle polyvalente Gouteyron

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

