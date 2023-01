Mini stages de Qi Gong des 5 trésors Mercuès Mercuès Catégories d’Évènement: Lot

Lot 10 EUR Samedi 14 janvier :

Automassage global du corps et Qi Gong assis des 5 trésors du Wudang

Samedi 18 février :

Automassage complet du visage et Gong debout des 5 trésors de l’Ecole Tao L’association cadurcienne Al Ekilibre vous propose de découvrir 2 Qi Gong doux accessibles à tous

Stage animé par Alix Willems +33 7 57 48 84 46 ©Al_Ekilibre

