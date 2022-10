Mini stage théâtre

2022-11-02 – 2022-11-02 20 20 L’association QUI CAFÉ QUOI propose des mini stages théâtre pour les jeunes de 10 à 16 ans. L’objectif :

Venir jouer : Découverte du jeu théâtral à travers la création de personnages et de l’interprétation de situations

Venir inventer : Inventer collectivement des histoires à jouer à partir de thèmes

Venir jouer avec les textes : Venir découvrir le jeu Participation : 20 € par personne (adhésion association comprise)

Lieu du stage : à l'École Buissonnière, 14 rue de Marseille – Lincourt, à FLAVACOURT Demandez la fiche de préinscription à Jacques Frot 03 44 84 08 10 ou à l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bray 03 44 82 62 74

Lieu du stage : à l’École Buissonnière, 14 rue de Marseille – Lincourt, à FLAVACOURT Demandez la fiche de préinscription à Jacques Frot 03 44 84 08 10 ou à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bray 03 44 82 62 74 +33 3 44 84 08 10 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

