du mercredi 20 avril au vendredi 22 avril à Le Belvédère

– par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – – animé par Florent Marois, tailleur de pierre et restaurateur – Sur 3 demi-journées (1er groupe les matins de 10h à 12h – 2ème groupe les après-midi de 14h30 à 16h30), les jeunes apprentis s’initient au travail de la pierre et repartent avec leur motif personnalisé, sculpté dans la roche. A vos pointerolles ! – Sur réservations – Dés 7 ans – Mini-stage « Taille de pierre » – sur 3 après-midi consécutifs Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:30:00

