Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay mini-stage « Porte à porte » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

mini-stage « Porte à porte » Le Puy-en-Velay, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Le Puy-en-Velay. mini-stage « Porte à porte » 2021-07-22 10:00:00 – 2021-07-23 Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay Haute-Loire 5 5 EUR Mini-stage avec l’artiste plasticienne Émilie Delmas



Deux matinées pour passer les portes du

temps ! Ou comment distordre le réel à

l’aide de la photographie, tromper son

monde et raconter une autre histoire !

Inscription obligatoire patrimoine.public@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.03841#3.8835