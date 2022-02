Mini-stage Oiseaux en Brière boisée la chapelle des marais La Chapelle-des-Marais Catégories d’évènement: La Chapelle-des-Marais

la chapelle des marais, le lundi 16 mai à 13:00

Venez découvrir les oiseaux de la Brière boisée. Profitez de quelques points de vues sur la roselière pour tenter d’observer les passereaux paludicoles. Animé par la LPO44.

Gratuit, sur inscription

2022-05-16T13:00:00 2022-05-16T16:00:00

